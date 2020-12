Polizei Braunschweig

POL-BS: Einbruch in Lamme

BraunschweigBraunschweig (ots)

Braunschweig, Lamme, 04.12.2020 - 06.12.2020

Bei einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Lamme wurden Schmuck und Bargeld entwendet.

Eine 48-jährige Braunschweigerin kam am Sonntagnachmittag zurück in Haus, nachdem sie zwei Tage abwesend war. Sie musste feststellen, dass die Terrassentür sowie mehrere Schränke offenstanden. Sie informierte die Polizei. Vor stellten die Beamten Hebelmarken an der Terrassentür fest und sicherten Spuren. Es wurde Geld und Schmuck entwendet.

