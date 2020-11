Polizei Homberg

POL-HR: Homberg: Unbekannter Mann wirft Mülleimer in Schaufensterscheibe

HombergHomberg (ots)

Homberg Sachbeschädigung an Schaufensterscheibe Tatzeit: 22.11.2020, 18:41 Uhr Gestern Abend beschädigte ein unbekannter Mann eine Schaufensterscheibe eines Optiker-Geschäft in der Untergasse. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 2.000,- Euro. Der unbekannte Täter warf einen öffentlich zugänglichen Müllkorb gegen die Schaufensterscheibe des Geschäfts. Hierbei zerbrach die Scheibe und es wurden noch drei Brillen in der Auslage beschädigt. Der unbekannte Täter flüchtete in Richtung der Westheimer Straße. Von dem männlichen Täter liegt folgende Beschreibung vor: Er ist ca. 20 Jahre alt, ca. 175 - 180 cm groß, südländischer Typ mit schwarzen Haaren und Brillenträger. Zur Tatzeit trug er eine weiße Jacke. Hinweise bitte an die Polizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen

Polizeidirektion Schwalm-Eder

August-Vilmar-Str. 20

34576 Homberg

Pressestelle



Telefon: 05681/774 130

E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de

http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell