Polizei Mettmann

POL-ME: Abgebrannter Motorroller - die Polizei ermittelt und sucht nach Zeugen - Langenfeld - 2009051

Mettmann (ots)

In der Nacht zu Donnerstag (10. September 2020) hat ein auf einem Hotelparkplatz an der Solinger Straße in Langenfeld abgestellter Motorroller gebrannt. Die Polizei geht bei der Brandursache von einer Brandlegung aus und bittet bei ihren Ermittlungen um sachdienliche Hinweise.

Das war passiert:

Gegen 3:30 Uhr stellte ein Hotelgast den in Vollbrand stehenden Motorroller der Marke "Piaggio" auf dem Hotelparkplatz am Immigrather Platz fest und alarmierte die Feuerwehr, welche auch schnell am Einsatzort war und das Feuer löschte. Dennoch konnte nicht verhindert werden, dass der Motorroller vollständig ausbrannte und nur noch das Gestell übrig blieb. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro.

Die ebenfalls über den Brand informierte Polizei übernahm vor Ort erste Ermittlungen zur Brandursache. Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen geht die Polizei dabei von einer Brandlegung aus. Hinweise auf konkrete Brandverursacher oder andere verdächtige Personen ergaben sich vor Ort jedoch keine, sodass die Polizei nun um sachdienliche Hinweise bittet. Diese nimmt die Polizei in Langenfeld jederzeit unter der Rufnummer 02173 288-6310 entgegen.

