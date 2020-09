Polizei Mettmann

POL-ME: Einbrecher auf frischer Tat festgenommen - Velbert - 2009050

Mettmann (ots)

Aufmerksamen Zeugen ist es zu verdanken, dass die Polizei am Mittwochabend (9. September 2020) an der Voßkuhlstraße in Velbert-Mitte einen Einbrecher auf frischer Tat festnehmen konnte.

Das war passiert:

Gegen 18:50 Uhr war ein 34-jähriger Mann aus Velbert auf einen Fassadenvorsprung eines Hauses an der Voßkuhlstraße geklettert. Von dort versuchte der Mann, durch ein geöffnetes Fenster in das Reihenhaus zu gelangen. Hierbei wurde er jedoch von den Bewohnern des Hauses überrascht, die sich zu dieser Zeit im Wohnzimmer aufgehalten hatten. Als der Einbrecher daraufhin von seinem Vorhaben abließ und versuchte, zu flüchten, rannten ihm die Bewohner hinterher. Gemeinsam mit weiteren Nachbarn schafften es die Hausbewohner, den Mann zu stellen. Hierbei kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung, in dessen Folge der Einbrecher leicht verletzt wurde.

Die Bewohner des Hauses alarmierten nun die Polizei, welche kurz darauf an der Einsatzörtlichkeit ankam. Als der 34-Jährige festgenommen werden sollte, wehrte sich der Mann erneut und versuchte, die Beamten anzugreifen - dabei wurde ein am Straßenrand geparktes Auto leicht beschädigt sowie ein Polizeibeamter leicht verletzt. Er konnte seinen Dienst im Anschluss nicht fortführen. Letztendlich konnten die Beamten den Einbrecher jedoch überwältigen und festnehmen.

Gegen den 34-Jährigen bereits polizeibekannten Velberter wurden gleich mehrere Strafverfahren eingeleitet - unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung, Wohnungseinbruchsdiebstahl und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.

