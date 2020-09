Polizei Mettmann

POL-ME: Unfall beim Einparken - mit 2 Promille - Ratingen - 2009048

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Eine 49-jährige Ratingerin verursachte am Mittwochabend (09. September 2020) beim Einparken einen Verkehrsunfall auf der Straße "Am Birkenkamp" in Ratingen. Da die Verursacherin deutlich unter Alkoholeinfluss stand wurde ihr Führerschein sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Das war passiert:

Um 19:10 Uhr befuhr eine 49-jährige Ratingerin die Straße "Am Birkenkamp" in Ratingen-Breitscheid. Bei dem Versuch, ihren BMW am Fahrbahnrand einzuparken, touchierte sie das Heck des vor ihr abgestellten Skoda und schob das geparkte Fahrzeug in einen vor dem Skoda abgestellten Opel. Durch die Stoßkraft wurde der Skoda in eine angrenzende Hecke geschoben. Alle Fahrzeuge wurden hierbei deutlich beschädigt, eine konkrete Schadenshöhe ist derzeit jedoch nicht bekannt.

Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte in der Atemluft der Ratingerin Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein noch vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest verlief mit circa 2 Promille (0,99 mg/l) auffallend positiv. Zur weiteren Beweisführung wurde die ärztliche Entnahme einer Blutprobe auf der Polizeiwache Ratingen angeordnet und durchgeführt.

Gegen die 49-Jährige wurde ein Strafverfahren eingeleitet und ihr Führerschein wurde sichergestellt. Der Ratingerin wurde bis auf weiteres das Führen sämtlicher führerscheinpflichtiger Fahrzeuge untersagt.

Rückfragen von Medienvertretern/Journalisten bitte an:

Kreispolizeibehörde Mettmann

- Polizeipressestelle -

Adalbert-Bach-Platz 1

40822 Mettmann



Telefon: 02104 / 982-1010

Telefax: 02104 / 982-1028



E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de



Homepage: https://mettmann.polizei.nrw/

Facebook: http://www.facebook.com/Polizei.NRW.ME

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_me

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell