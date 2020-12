Polizei Braunschweig

POL-BS: Behördenweite Kontrollen zur Bekämpfung von Einbruchdiebstählen

BraunschweigBraunschweig (ots)

Auch in Zeiten der Corona-Pandemie verliert die Polizeidirektion die Bekämpfung von Einbruchskriminalität nicht aus den Augen.

Am heutigen Mittwoch wurden behördenweite Kontrollen zur Bekämpfung der Einbruchskriminalität durchgeführt. Ziel dieser groß angelegten Kontrollen ist vor allem die Erkenntnisgewinnung über mögliche Tätergruppierungen sowie deren Strukturen, Reisebewegungen und Handlungsweisen.

Im Jahr 2020 ist ein Rückgang der Wohnungseinbruchdiebstähle zu verzeichnen. Dennoch wird die dunkle Jahreszeit weiterhin von Tätergruppen für die Begehung entsprechender Taten genutzt. Auch einer möglichen Verlagerung hin zu Firmen- und Geschäftsobjekten muss vorgebeugt werden.

Michael Pientka, Polizeipräsident der Polizeidirektion Braunschweig: "Den Rückgang der Wohnungseinbrüche führen wir auf mangelnde Tatgelegenheiten zurück. Häuser und Wohnungen sind, zumeist pandemie-bedingt, nicht verlassen. Auch in Gewerbe- und Industriegebieten sowie an sozialen Einrichtungen wie Schulen und Kindergärten sind wir aufmerksam. Hinweise aus der Bevölkerung bei verdächtigen Beobachtungen, augenscheinlichen Vorbereitungshandlungen oder den Einbrüchen selbst, nehmen wir natürlich unter der 110 entgegen."

Zu Festnahmen von Täterinnen und Tätern in diesem Deliktsfeld kommt es an den Kontrolltagen erfahrungsgemäß eher selten. Die verstärkte Präsenz führt in der öffentlichen Wahrnehmung jedoch häufig zu einer positiven Resonanz und einer Abschreckung von Tätergruppierungen.

Die Kontrollen werden auch weiterhin in der dunklen Jahreszeit durch die Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Braunschweig fortgeführt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Braunschweig

PD Braunschweig, Öffentlichkeitsarbeit



Telefon: 0531/476-1004 und 1042

E-Mail: pressestelle@pd-bs.polizei.niedersachsen.de

http://www.polizei-braunschweig.de

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell