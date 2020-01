Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Seesen: Pressebericht vom 08.01.2020

Goslar (ots)

Verkehrsunfall

Am 07.01.2020, gegen 12.35 Uhr, befuhr eine 41-jährige Frau Schönbeck mit ihrerm PKW von einer vom Grundstück führenden Nebenstraße und wollte nach links in die Lautenthaler Straße in Seesen einbiegen. Dabei beachtete sie nicht den Vorrang einer 39-jährigen Frau aus Seesen, die mit ihrem PKW aus Richtung stadteinwärts fuhr. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von ca. 5000 Euro. (Bür)

Sachbeschädigung an PKW In der Zeit vom 06.01.2020, 09.00 Uhr, 07.01.2020, 07.15 Uhr, wurde ein PKW eines 27-jährigen Mannes aus Bad Harzburg in Seesen, in der Triftstraße, beidseitig durch bislang unbekannte Täter zerkratzt. Dadurch entstand ein Schaden in Höhe von ca. 2000 Euro. (Bür)

