Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizeikommissariat Bad Harzburg:

Goslar (ots)

Ladendiebe flohen ohne Diebesgut:

Am Dienstag, den 07.01.2020, gegen 19.50 Uhr, wurden vier Männer von einer Mitarbeiterin eines Einkaufsmarktes an der Schlewecker Straße bemerkt, die das Geschäft betreten hatten und dabei waren zwei in Kartons verpackte E-Scooter des Herstellers Maginon aus dem Markt zu stehlen. Die Zeugin verfolgte die Täter, die den Markt mit den Kartons verlassen hatten, während die Kollegin die Polizei verständigte. Die Täter hatten das Diebesgut weggeworfen, nachdem sie mitbekommen haben, dass sie verfolgt würden und sind zu dritt weiter in Richtung Harlingerode geflohen. Der vierte Täter sei zu Fuß in Richtung Westerode weitergegangen. Der Beschreibung nach soll es sich um Männer mit osteuropäischem Aussehen handeln. Einer soll ein grünes Kapuzenshirt getragen haben. Zeugen, die Hinweise zum Vorfall geben können, insbesondere durch die Täter eventuell benutzte Fahrzeuge, werden gebeten sich bei der Polizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit



Telefon: 05321/339104

E-Mail: pressestelle@pi-gs.polizei.niedersachsen.de



Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell