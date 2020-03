Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Mehrere Diebstähle aus Pkw

Geilenkirchen (ots)

Im Ortsteil Würm versuchten unbekannte Täter, in der Straße Am End, ein Fahrzeug aufzubrechen. Dies gelang jedoch nicht. An der Müllendorfer Straße wurde ein Pkw geöffnet jedoch aus dem Inneren, nach ersten Erkenntnissen, nichts entwendet. An der Straße In der Kummet drangen unbekannte Täter in ein drittes Fahrzeug ein und entwendeten daraus einen Laptop sowie eine Sonnenbrille. In Geilenkirchen-Beeck, in der Straße Im Viereck, öffneten unbekannte Täter einen Pkw und entwendeten Münzgeld sowie Impfpässe. Alle Taten wurden zwischen Samstag (28. März) und Montag (30. März) begangen.

