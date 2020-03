Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sachbeschädigung im Innerstebad

Hildesheim (ots)

Sarstedt (TK) In der Zeit von Freitag, 20.03.2020, 14.00 Uhr, bis Montag, 23.03.2020, 06.00 Uhr, kam es im Innerstebad zu Sachbeschädigungen. Unbekannte Täter zerstörten auf dem Gelände abgestellte Sonnenliegen und Sonnenschirme. Ferner hinterließen sie Farbschmierereien. Insgesamt entstand dadurch ein Schaden von ca. 5000 Euro. Zeugen, die im Tatzeitraum im Bereich des Innerstebades verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Sarstedt unter der Telefonnummer 05066/9850 in Verbindung zu setzen.

