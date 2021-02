Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Brand einer Doppelhaushälfte

Worms (ots)

Am 15.02.2021, gegen 03:20 Uhr, kam es in Worms-Herrnsheim zum Brand einer Doppelhaushälfte. Durch die Familie im Haus wurde das Feuer glücklicherweise rechtzeitig bemerkt, das Haus verlassen und die Feuerwehr alarmiert. Bevor sich die Flammen im ganzen Haus ausbreiteten, konnte dieses durch die Feuerwehr gelöscht werden. Alle 4 Bewohner wurden aufgrund des Verdachts einer Rauchgasvergiftung ins Klinikum Worms verbracht. Am Haus entstand ein sechs stelliger Sachschaden, es ist vorerst nicht bewohnbar. Neben der Polizei waren 30 Kräfte der Berufsfeuerwehr sowie der freiwilligen Feuerwehr Worms und zwei Rettungswägen im Einsatz. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

