Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Verkehrsunfall aufgrund Alkohol mit anschließender Flucht zu Fuß

Worms, Wormser Straße (ots)

In der Nacht vom Samstag 13.02.2021 auf Sonntag 14.02.2021 kam der 22-jährige Fahrer mit seinem PKW von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem geparkten PKW und schob diesen ca. 5 Meter weiter auf noch einen geparkten PKW. Alle PKW`s wurde erheblich beschädigt und waren teilweise in einander verkeilt. Als der Fahrer und sein Beifahrer merkten, dass Anwohner wach geworden waren, flüchteten sie zu Fuß. Der Beifahrer wurde noch in der Nähe des Unfallortes durch die Polizei gestellt. Der Fahrer wurde durch eine weitere Streife zuhause angetroffen. Beide waren erheblich alkoholisiert. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe genommen, der Führerschein eingezogen und eine Anzeige gefertigt.

