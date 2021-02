Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Worms - Unfall auf glatter Straße

Bild-Infos

Download

Worms (ots)

Gestern Morgen kam ein PKW in der Mittelrheinstraße auf winterglatter Straße von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen geparkten LKW. Die 28-Jährige fuhr in Anbetracht der Witterungsverhältnisse mit nicht angepasster Geschwindigkeit und rutschte in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn. Dabei streifte sie die Front einer hier parkenden Sattelzugmaschine. Die Autofahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt und zur Untersuchung ins Klinikum gebracht. Der Sachschaden wird auf 7000 Euro beziffert.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell