Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Betriebs- und Arbeitsunfall in einer Betriebshalle in einem Weingut mit schwer verletzten Verunfallten

Worm-Herrnsheim (ots)

Am späten Nachmittag des 11. Februar kommt es zu einem Unfall in einer Betriebshalle eines Weingutes. Hierbei fiel der Verunglückte aus großer Höhe auf den Boden der Betriebshalle und verletzte sich schwer. Der genaue Unfallhergang ist derzeit noch unklar, da der Verunfallte sich alleine in der Halle sich befand. Durch einen Rettungshubschrauber wurde der Verunfallte in die BGU Ludwigshafen geflogen.

