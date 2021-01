Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Sachbeschädigung an Pkw - Zeugenaufruf!

Varel (ots)

Im Zeitraum von Sonntag den 24.01.21, gegen 08:00 Uhr, bis Montag den 25.01.2021, gegen 08:00 Uhr, zerkratzten bislang unbekannte Täter in der Großestraße, 26316 Varel, die Windschutzscheibe eines abgestellten schwarzen Geländewagen. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Varel, Tel.-Nr.: 04451-9230.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell