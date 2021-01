Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Raub von Handtasche auf Straße - Zeugenaufruf!

Varel (ots)

Am Dienstagabend gegen 19.00 Uhr kam es zu einem Raub in der Dangaster Straße. Eine 59-Jährige aus Varel befuhr mit ihrem Fahrrad den Radweg in Richtung Langendamm. Ein nachfolgender Radfahrer rempelte die Radfahrerin in gleicher Höhe an. Während sie noch soeben einen Sturz vermeiden konnte, entwendete der Täter aus dem Fahrradkorb eine mitgeführte Handtasche. Der Täter fuhr in Richtung Max-Pechstein-Straße weiter. Das Opfer beschrieb den Täter als jugendlich mit einer schlanken Gestalt und Vollbart, bekleidtet mit einer Wollmütze. Das Aussehen des Tatverdächtigen wurde als südländisch beschrieben. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Varel, Tel.-Nr.: 04451-9230.

