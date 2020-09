Polizei Aachen

POL-AC: Gemeinsamer Kontrolleinsatz von Polizei und Ordnungsamt in der Aache-ner Innenstadt

Aachen (ots)

Gestern (15.09.2020) kontrollierten mehr als zwei Dutzend Beamte der Aachener Polizei und des städtischen Ordnungsamtes gemeinsam verschiedene, als Beschwerdestellen bekannte, Örtlichkeiten in der Aachener Innenstadt. Von nachmittags bis in die Nachtstunden hinein waren die Beamten im Bereich des Stadtgartens, Hansemannplatzes, der Peterstraße und angrenzenden Straßen präsent. Insgesamt kontrollierten die Beamten an die 60 Personen. In einer Spielhalle auf der Peterstraße wurden elf Personen angetroffen und überprüft. Eine Person verstieß dabei gegen das Infektionsschutzgesetz. Im Stadtgarten kontrollierten die Beamten 19 Personen, ein vierbeiniger Kollege fand dabei insgesamt 27 Tütchen fertig verpackte Betäubungsmittel. Das Cannabis wurde sichergestellt, drei Strafanzeigen wegen Verstoßes gegen das BtM- Gesetz wurden gefertigt, ein Platzverweis erteilt. Am Peterskirchhof trafen die Beamten vier Personen an, die vermeintliches Diebesgut mit sich führten. Die Sachen wurden sichergestellt und eine Strafanzeige wegen Diebstahls gefertigt. Mehrere Lokalitäten, u.a. Shisha- Bars, auf dem Adalbertsteinweg, dem Hansemannplatz, der Antoniusstraße und der Alexanderstraße wurden ebenfalls einer Kontrolle unterzogen. Insgesamt überprüften die Beamten an die 30 Personen und fertigten vier Berichte. Zur Stärkung des Sicherheitsgefühls in der Bevölkerung wird die Aachener Polizei auch in Zukunft solche Einsätze im Rahmen ihres Präsenz- und City- Konzeptes (Bekämpfung der Straßen- und Eigentumskriminalität) durchführen. (pw)

