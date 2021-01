Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Fahren unter Drogen- und Alkoholbeeinflussung

Varel (ots)

Am Dienstag wurde gegen 23.45 Uhr in Varel, Bockhorner Straße, ein 26-Jähriger aus Varel in seinem PKW angehalten. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass er unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein erster Alcotest ergab einen Wert im Verkehrsordnungswidrigkeitenbereich. Im Rahmen der weiteren Überprüfung fanden sich beim Fahrzeugführer Verdachtsmomente einer Beeinflussung durch Betäubungsmittel. Der 26-Jährige wurde zur hiesigen Dienststelle zwecks Blutentnahme verbracht. Während der Durchsuchung seines Fahrzeuges konnte eine geringe Menge an Marihuana aufgefunden und sichergestellt werden. Gegen den 26-Jährigen mussten entsprechende Verfahren eingeleitet werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell