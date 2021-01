Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Rohbau mit Bitumenfarbe beschmiert

Bad EmsBad Ems (ots)

Durch unbekannte Täter wurden in der Zeit von Freitag, den 01.01.2021 bis Sonntag, den 03.01.2021 ca. 13:00 Uhr mehrere Betonwände des Rohbaus der neuen Hotelanlage der Emser Therme in der Viktoriaallee in Bad Ems mit Bitumenfarbe beschmiert. Hinweise zu möglichen Tatverdächtigen bitte an die Polizeiinspektion Bad Ems, Tel.: 02603/970-0 oder pibadems@polizei.rlp.de

