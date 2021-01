Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Neunkirchen/ WW. Unfall unter Trunkenheit

Neunkirchen/ WesterwaldNeunkirchen/ Westerwald (ots)

Der 47jährige Fahrer eines Personenkraftwagens aus der Verbandsgemeinde Rennerod befuhr die Landesstraße 299 aus Richtung Neunkirchen/ Westerwald in Fahrtrichtung Weilburg. Vermutlich infolge seines hohen Alkoholisierungsgrades verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab, beschädigte zwei Leitpfosten und blieb im Graben stehen. Der Fahrer schlief in seinem Fahrzeug ein, wo er nach mehreren Anrufen durch aufmerksame Verkehrsteilnehmer von der Polizei festgenommen werden konnte. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen, die Entziehung seiner Fahrerlaubnis wurde veranlasst. An dem Fahrzeug entstanden vermutlich Totalschaden.

