Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Worms - Einbruch in Baustoff- und Sanitärgeschäft

Worms (ots)

Am gestrigen Dienstag bricht unbekannter Täter in den frühen Morgenstunden in die Geschäftsräume einer Baustoff- und Sanitärfirma in der Scheidstraße ein. Durch eine Notausgangstür gelangt er gegen 00:20 Uhr ins Gebäude und begibt sich zum Baustoffhandel, wo er von einem offenen Wandregal hochwertige Baumaschinen und Zubehör entwendet. Zudem hebelt er einen verschraubten Tresor von der Wand und entfernt sich mit seiner Beute auf gleichem Wege, wie er das Gebäude betreten hat. Der entstandene Schaden wird mit mehreren tausend Euro beziffert. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter kiworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell