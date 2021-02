Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Worms - Schwarzer SUV flüchtet von Unfallstelle

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Worms (ots)

Mit überhöhter Geschwindigkeit sei der schwarze SUV gestern, um 19:50 Uhr über den WEP-Parkplatz gefahren, habe einen geparkten PKW gerammt und sei schließlich von der Unfallstelle geflüchtet. Die Zeugen stehen im McDrive und beobachten, wie der Geländewagen auf dem gegenüberliegenden Parkplatz eines Biomarktes in Richtung Klosterstraße startet. Viel zu schnell in Anbetracht der Straßenverhältnisse. Das Fahrzeug gerät nach kurzer Strecke und Schneeglätte ins Schleudern und prallt gegen das Heck eines geparkten PKW. Es entsteht Sachschaden von ca. 1000 Euro. Der Fahrer sei daraufhin ausgestiegen, habe sich den Schaden angesehen und sich dann unerlaubt in Richtung Klosterstraße entfernt. Die Der Fahrer wird beschrieben: 20-25 Jahre, schmale Statur, 170-180cm, trug Base-Cup. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell