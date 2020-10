FW-EN: Einsätze der Feuerwehr Ennepetal

Feuerwehr Ennepetal

Am 30.10.2020 wurde die Feuerwehr Ennepetal zu folgenden Einsätzen alarmiert. In der Zeit von 12:36 Uhr bis 13:08 Uhr rückten drei Fahrzeuge mit insgesamt 8 Einsatzkräften zu einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Hagelsiepen aus. Vor Ort wurde die Unfallstelle abgesichert, Personen betreut und auslaufende Betriebsmittel gebunden und aufgenommen. In der Zeit von 14:36 Uhr bis 14:56 Uhr rückte ein Fahrzeug mit 4 Einsatzkräften zur Loherstrasse aus und beseitigte eine Ölspur. In der Zeit von 22:10 Uhr bis 23:20 rückten 8 Fahrzeuge der Hauptwache, Löschzug Milspe/Altenvoerde und der Löschgruppe Voerde mit insgesamt 20 Einsatzkräften zu einem Einsatz Gasgeruch in einem Wohnhaus in die Fuhrstrasse aus. Bei Eintreffen der Feuerwehr war das Wohnhaus bereits geräumt. Es wurden vom Keller aus, durch alle Wohneinheiten bis ins nicht ausgebaute Dachgeschoß Messungen durchgeführt und die AVU hinzugezogen. Die Einsatzstelle wurde dann an Hauseigentümer und an die AVU übergeben.

