Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Hans-Böckler-Straße/Einbrüche in Firmen

CoesfeldCoesfeld (ots)

Unbekannte sind in zwei Firmen an der Hans-Böckler-Straße eingebrochen. Zwischen 17.15 Uhr am Mittwoch und 8.30 Uhr am Donnerstag hebelten sie an einem Gebäude eine Fensterscheibe auf. Die Täter nahmen Bargeld mit.

Durch das Einschlagen eines Fensters verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einem anderen Gebäude. Die Tatzeit liegt zwischen 15.30 Uhr am Mittwoch und 6.30 Uhr am Donnerstag. Die Täter nahmen Bargeld und Schmuck mit. In beiden Fällen bittet die Polizei Lüdinghausen um Hinweise. Zeugen sollen sich unter 02591-7930 melden.

