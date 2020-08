Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht

Hachenburg (ots)

Am Donnerstag, den 13.08.2020 wurde ein weißes, auf dem Parkplatz des ACTION-Marktes in Hachenburg geparktes Fahrzeug durch bislang unbekannten Verursacher beschädigt. Dies geschah in etwa zwischen 11:30 und 12:00. Die Geschädigte stellte nach Beendigung ihres Einkaufes eine frische Lackbeschädigung im vorderen, linken Fahrzeugeckbereich fest.

Hinweise, welche zur Aufklärung des Sachverhalts beitragen könnten, bitte an die aufgeführte Dienststelle.

