Polizei Braunschweig

POL-BS: Polizei sucht Zeugen nach exhibitionistischer Handlung

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Eisenbütteler Straße 20.07.2020, 15.53 Uhr

Am 20.07.2020 konnte ein Polizeibeamter in seiner Freizeit einen Exhibitionisten feststellen und informierte seine Kollegen. Der Mann hatte seine Geschlechtsteile entblößt und manipulierte an ihnen.

Kurze Zeit später wurde er durch eine Streifenbesatzung gestellt und überprüft.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die den Mann ebenfalls gesehen haben, oder sogar durch ihn belästigt wurden.

Der Mann bewegte sich rund um das Harz- und Heidegelände und den Bereich Kennel. Er trug dabei blaue Sportbekleidung.

Hinweise bitte an das Polizeikommissariat Mitte unter der Telefonnummer 0531/476-3115.

