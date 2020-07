POL-LER: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Aurich und der Polizeiinspektion Leer/Emden

Polizeiinspektion Leer/Emden

Emden - Nachtragsmeldung: Ein Toter aus Hafen geborgen

Emden - Wie die Staatanwaltschaft Aurich und die Polizeiinspektion Leer/Emden mitteilten, war am frühen Mittwochmorgen ein 67-jähriger Mann aus Osnabrück aus dem Industriehafen am Schifferweg geborgen worden. Eine Obduktion in der Rechtsmedizin ergab, dass der Mann im Wasser ertrunken ist. Der Polizei liegen keine Hinweise auf ein strafbares Handeln vor. Es ist von einem tragischen Unglücksfall auszugehen.

