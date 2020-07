Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Aurich und der Polizeiinspektion Leer/Emden

Emden - Nachtragsmeldung zum Brand in Emden

Emden - Nach dem Brand in einer Doppelhaushälfte in der Allensteiner Straße am 20.07.2020 ergab die Obduktion in der Rechtsmedizin, dass es sich um den 36-jährigen Bewohner der Doppelhaushälfte handelt, der infolge einer Rauchgasintoxikation verstorben ist. Nach Einschätzung eines Brandsachverständigen und der Polizei kann ein technischer Defekt ausgeschlossen werden. Der Brandausbruch fand in dem Wohnzimmer statt. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen nicht vor. Die Ermittler mutmaßen einen tragischen Unglücksfall.

