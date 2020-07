POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 22.07.2020

Polizeiinspektion Leer/Emden

Emden - Diebstahl aus Wohnhaus

Emden - Zu einem Diebstahl aus einem Wohnhaus in der Potsdamer Straße kam es am gestrigen Dienstag in der Zeit zwischen 07:50 Uhr und 13:15 Uhr. Ein bislang unbekannter Täter schlug nach derzeitigen Erkenntnissen mit einem Stein ein Fenster ein und gelangte in das Haus. Aus den Räumlichkeiten wurden diverse Uhren und ein Smart-TV entwendet. Der Fernseher konnte im unmittelbaren Nahbereich in der Saarbrücker Straße aufgefunden werden. Zeugen, die Hinweise zu dieser Tat geben können, werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Detern - Tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte

Detern - Am heutigen Morgen kam es gegen 08:00 Uhr zu einem tätlichen Angriff durch einen Jugendlichen aus dem Landkreis Leer. Im Rahmen von Ermittlungen hatten vier Beamte die Wohnanschrift des Jugendlichen aufgesucht. Der Jugendliche, der sich zu Beginn kooperativ verhielt, wurde während der polizeilichen Maßnahmen zunehmend aggressiver. Er versuchte zwei Beamte zu schubsen und zu treten. Die Beamten fixierten daraufhin den Jugendlichen, der sich weiterhin wehrte. Im Anschluss spuckte er einem eingesetzten Beamten mehrmals in das Gesicht und beleidigte eine Beamtin massiv. Der junge Mann wurde zur Dienststelle verbracht. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurde er in die Obhut der Erziehungsberechtigten übergeben.

Moormerland - Verkehrsunfall mit leicht verletzten Personen

Moormerland - Am heutigen Morgen gegen 09:30 Uhr ereignete sich auf der Alten Landstraße in Höhe der Dr.-Warsing-Straße ein Auffahrunfall zwischen zwei Pkw. Eine 42-jährige Frau aus dem Kreis Aurich befuhr mit ihrem VW Passat, in dem sich auch zwei Kinder befunden haben, die Alte Landstraße und beabsichtigte nach links in die Dr.-Warsing-Straße abzubiegen. Verkehrsbedingt musste die 42-Jährige ihr Fahrzeug stoppen. Dies übersah eine 28-jährige Frau aus Kaiserslautern, die mit ihrem Opel Kombo, der ebenfalls mit zwei Kindern besetzt war, in die gleiche Richtung fuhr. Der Opel stieß nach derzeitigen Erkenntnissen nahezu ungebremst auf den Passat. Vorsorglich wurden alle sechs Personen zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus verbracht. Die beiden Fahrzeuge wurden derart beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Trotz des tragischen Unfalles möchte die Polizeiinspektion Leer/Emden anmerken, dass beide Fahrzeuge mit altersgerechten Rückhalteeinrichtungen für die Kinder ausgestattet waren, wodurch möglicherweise schlimmere Verletzungen verhindert werden konnten.

Leer - Radfahrer beschädigt Außenspiegel nach Überholvorgang

Leer - Zu einer Sachbeschädigung an einem Außenspiegel eines schwarzen Hyundai, i30 kam es am gestrigen Abend gegen 19:30 Uhr in der Parkstraße. Nach derzeitigen Informationen überholte der Fahrer des Hyundai einen Fahrradfahrer und einen am Fahrbahnrand geparkten Pkw in Fahrtrichtung Logaer Weg. Der 31-jährige Fahrzeugführer hielt kurz darauf seinen Pkw an, um sich nach dem Fahrradfahrer zu erkundigen, der offenbar eine Flasche bei dem Überholvorgang fallen lassen hatte. Der Mann auf dem Fahrrad beleidigte daraufhin den Fahrer und trat nach vorliegenden Erkenntnissen gegen den Außenspiegel des Hyundai, sodass dieser beschädigt wurde. Danach setzte der Fahrradfahrer seine Fahrt in Richtung Ostfriesland-Wanderweg fort. Der Mann wird mit einem jugendlichen Erscheinungsbild beschrieben. Er soll eine grau-schwarze Jacke mit Karo-Muster auf den Ärmeln getragen haben. Bei dem Fahrrad soll es sich um ein älteres Fahrrad gehandelt haben. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Leer in Verbindung zu setzen.

