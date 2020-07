Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 20.07.2020

PI Leer/Emden (ots)

++ Verkehrsunfall: Lkw prallt gegen Baum ++ Sachbeschädigung ++ Verkehrsunfallflucht - Fahrzeugführer gesucht! ++

Hesel - Verkehrsunfall: Lkw prallt gegen Baum (siehe Bildmaterial)

Hesel - Am vergangenen Freitagmorgen befuhr gegen 08:15 Uhr ein 72-jähriger Mann aus Edewecht mit seinem Lkw die Oldenburger Straße in Schwerinsdorf in Fahrtrichtung Hesel. Nach ersten Informationen war der Fahrer eingangs einer langgezogenen Linkskurve einem Reh ausgewichen, verlor sodann die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Hierbei verletzte sich der 72-Jährige leicht. Am Führerhaus des Lkw entstand ein Totalschaden. Für die Bergung des Fahrzeuges musste die Oldenburger Straße für ca. zwei Stunden halbseitig gesperrt werden.

Emden - Sachbeschädigung

Emden - In der Zeit vom 10.07.2020 bis 17.07.2020 kam es an einer Steinmauer in der Straße "Am Marienwehrster Zwinger" zu einer Sachbeschädigung durch Farbschmierereien. Bislang unbekannte Täter haben die dortige Steinmauer mit einem beleidigenden Schriftzug, welcher an die Polizei gerichtet war, besprüht. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Emden in Verbindung zu setzen.

Emden - Verkehrsunfallflucht - Fahrzeugführer gesucht!

Emden - Ebenfalls am vergangenen Freitag beschädigte gegen 14:25 Uhr ein 18-jähriger Emder auf dem Parkplatz des Dollart Centers in der Thüringer Straße beim Ausparken einen schwarzen Pkw der Marke BMW. Der Verursacher entfernte sich zunächst unerlaubt von der Unfallstelle, meldete sich jedoch kurz darauf bei der Polizei, um eine nachträgliche Schadensregulierung zu ermöglichen. Er begab sich daraufhin erneut zur Unfallstelle. Der schwarze BMW war jedoch nicht mehr vor Ort. Der Fahrzeugführer des schwarzen BMW wird gebeten, sich mit der Polizei in Emden in Verbindung zu setzen.

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter:

