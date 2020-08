Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Einbruch in Wohnhaus

Nastätten (ots)

Am Dienstag, 11.08.2020, zwischen 12.30 Uhr und 13.45 Uhr, kam es zu einem Einbruch in ein Wohnhaus am Nastätter Weinberg. Wie der Hausbesitzer der Polizei in St. Goarshausen mitteilte, stellte er nach kurzer Abwesenheit fest, dass das Haus durchwühlt und Bargeld sowie Wertgegenstände gestohlen wurden. Nach erster Einschätzung beläuft sich der Wert des Stehlguts auf einen niedrigen vierstelligen Betrag.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei St. Goarshausen unter Tel. 06771/9327-0.

