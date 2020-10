Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, B474/Baustelle erneut Ziel

CoesfeldCoesfeld (ots)

Erneut ist es auf der Großbaustelle der B474 zu einem Diebstahl gekommen. Darüber hinaus beschädigten die Unbekannten Fahrzeuge. Zwischen 18 Uhr am Mittwoch und 5 Uhr am Donnerstag haben die Täter von drei Zugmaschinen die Peilstäbe gestohlen. Außerdem ließen sie Motoröl ab. Im gleichen Zeitraum öffneten Unbekannte die Motorklappe an einer Planierraupe und manipulierten am Motorraum. Dadurch ging diese defekt. Bereits am Mittwoch berichtete die Polizei über den Diebstahl von Oberlenkern. Ein Zusammenhang ist nicht auszuschließen. Die Polizei in Dülmen bittet mögliche Zeugen, sich unter 02594-7930 zu melden.

