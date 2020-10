Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: First Responder

Person hinter verschlossener Wohnungstür

Ennepetal (ots)

Am 26.10.2020 kam es zu einem medizinischen Notfall in einem Wohnhaus in der Schulstraße in Ennepetal. Da zeitnah kein Rettungsmittel verfügbar war, rückte um 08:52 Uhr von der hauptberuflichen Feuer- und Rettungswache das Hilfeleistungslöschfahrzeug aus. Da der Patient die Wohnungstür nicht sebstständig öffnen konnte, wurde diese von den Einsatzkräften gewaltfrei geöffnet, der Patient notfallmedizinisch erstversorgt und dem später eintreffenden Rettungsdienst zur weiteren Versorgung übergeben. Dieser Einsatz der 5 Feuerwehrbeamten endete um 09:07 Uhr.

