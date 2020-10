Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Zwei Einsätze für die Feuerwehr Ennepetal

EnnepetalEnnepetal (ots)

Am Donnerstag, den 29.10.2020 wurde die Feuerwehr Ennepetal um 12:09 Uhr zu einem Einsatz "Person hinter verschlossener Wohnungstür" in den Ortsteil Voerde alarmiert. Eine Sicherheitstür in einem Mehrfamilienhaus musste mittels hydraulischem Gerät gewaltsam geöffnet werden. Der Patient wurde dem mit alarmierten Rettungsdienst übergeben und der Einsatz konnte für 7 Einsatzkräfte, die mit einem Hilfeleistungslöschfahrzeug und einer Drehleiter vor Ort waren, um 12:52 Uhr beendet werden.

Um 16:47 Uhr wurde das Hilfeleistungslöschfahrzeug zu einer Ölspur in die Kölnerstraße alarmiert. Eine ca. 20qm große, durch Motoröl verursachte Verunreinigung, wurde mittels eines speziellen Neutralisationsmittels entfernt. Der Einsatz konnte für die 4 Einsatzkräfte um 17:27 Uhr beendet werden.

