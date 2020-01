Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Einbruch in Pkw in Wildeshausen +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Unbekannte Täter verschafften sich in der Zeit von Dienstag, 28. Januar 2020, 15:30 Uhr, bis Donnerstag, 30. Januar 2020, 10:30 Uhr, Zutritt zu einer Garage in der Dr.-Klingenberg-Straße und gingen die dort abgestellten Pkw an.

Durch überwinden der Türverriegelung der beiden Pkw gelangen sie ins Fahrzeuginnere. Ob Gegenstände aus den Fahrzeugen entwendet wurden, ist derzeit unbekannt.

Durch die Manipulation an den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von etwa 5.000 Euro.

Zeugen, die Angaben zu verdächtigen Fahrzeugen oder Personen machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Wildeshausen unter der Telefonnummer 04431/941-0 zu melden (00133567).

