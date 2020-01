Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Verkehrsunfall mit leicht verletztem Motorradfahrer

Delmenhorst (ots)

Leichte Verletzungen trug ein 21-Jähriger aus Lemwerder bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag, 30. Januar 2020, gegen 18:10 Uhr, auf der Friedrich-Ebert-Allee davon.

Er befuhr mit seinem Motorrad die Friedrich-Ebert-Allee in Richtung Stedinger Straße. In Höhe der Fischstraße sprang die Ampel von Grün auf Gelb um, so dass der 77-jährige Fahrer eines vorausfahrenden VW Golfs sein Fahrzeug abbremste und zum Stillstand kam.

Der 21-Jährige fuhr mit seinem Motorrad auf das Heck des VWs auf, stürzte zu Boden und verletzte sich leicht. Er wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gefahren.

Am Motorrad entstand wirtschaftlicher Totalschaden, am Pkw Schäden im Heckbereich.

Das Motorrad musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden.

