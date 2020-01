Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Gefährliche Körperverletzung in Delmenhorst +++ Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Oldenburg und der Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Delmenhorst (ots)

Über den Notruf des Rettungsdienstes meldete sich in der Nacht zu Donnerstag, 30. Januar 2020, gegen 2:15 Uhr, eine männliche Person, und forderte medizinische Hilfe an. Zu diesem Zeitpunkt befand sich der schwer verletzte Mann im Bereich der Wildeshauser Straße in Höhe des Einmündungsbereichs Willy-Brandt-Allee.

Sofort wurden Rettungskräfte und Beamte der Polizei Delmenhorst zum Aufenthaltsort des Mannes entsandt.

Durch die vor Ort behandelnden Rettungskräfte konnten unter anderem zwei Stichverletzungen im Oberkörper des 47-jährigen Mannes ohne festen Wohnsitz festgestellt werden.

Im Rahmen der Erstbefragung des Opfers teilte dieses mit, dass es in einer nahegelegenen Wohnung zu Streitigkeiten mit dem Wohnungsinhaber kam, in dessen Verlauf dieser mit einem Messer mehrfach auf ihn einstach.

Nach erstmedizinischer Versorgung wurde das Opfer mit dem Rettungswagen in eine Klinik transportiert. Hier wurden die Verletzungen als lebensgefährlich eingestuft.

Schnell konnte die Wohnung des tatverdächtigen Wohnungsinhabers ermittelt und der 41-jährige Mann aus Delmenhorst vorläufig festgenommen werden.

Sowohl bei dem Tatverdächtigen als auch bei dem Opfer konnte eine starke Alkoholisierung festgestellt werden. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Oldenburg wurde dem Tatverdächtigen eine Blutprobe entnommen.

Ersten Ermittlungen zufolge handelte es sich um eine wechselseitige Körperverletzung. Aufgrund fehlender Haftgründe wurde der Tatverdächtigte nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen aus dem Gewahrsam entlassen.

Zum jetzigen Zeitpunkt können aufgrund der laufenden Ermittlungen keine weiteren Auskünfte erteilt werden.

Rückfragen bitte an:

Daniela Seeger

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell