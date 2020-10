Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Emmendingen - Gefährliche, gemeinschaftliche Körperverletzung mit gefährlichem Gegenstand

Freiburg (ots)

Mehrere bislang unbekannte Täter schlugen und traten nach einer lautstarken verbalen Auseinandersetzung am Mittwochabend, 07.10.2020, gegen 21.30 Uhr am Busbahnhof in Emmendingen auf den wehrlosen Geschädigten ein. Im Verlauf der Attacke schlug mindestens einer der Täter auf den Geschädigten mit einer abgebrochenen Bierflasche ein und fügte dem 19-jährigen Geschädigten erhebliche Kopfverletzungen zu.

Dieser musste anschließend im Krankenhaus behandelt werden. Lebensgefahr bestand jedoch nicht. Das Polizeirevier Emmendingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen dieses Vorfalls sich unter der Telefonnummer: 07641-5820 zu melden.

