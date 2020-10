Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Ermittlungen wegen des Verdachts des Drogenhandels - mehrere Durchsuchungen

Freiburg (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Lörrach und des Polizeipräsidiums Freiburg

Die Kriminalpolizei Lörrach führt seit Mitte des Jahres 2020 ein Ermittlungsverfahren gegen mehrere Personen aus Rheinfelden. Nach den bisherigen Erkenntnissen der Ermittler sollen diese vor allem mit Marihuana gehandelt und dieses zum Teil auch an Minderjährige abgegeben haben. Nachdem der Verdacht sich erhärtete, wurden über die Staatsanwaltschaft Lörrach Durchsuchungsbeschlüsse beantragt und durch das Amtsgericht erlassen.

Am Mittwochmorgen, 07.10.2020, wurden nun durch die Kriminalpolizei und das Polizeirevier Rheinfelden, unterstützt durch das Polizeipräsidium Einsatz, insgesamt vier Wohnungen in Rheinfelden und eine in Schopfheim durchsucht, drei Wohnungen befanden sich in Gemeinschaftsunterkünften. Dabei wurden in einer der Wohnungen rund 50 gr Marihuana und ein vierstelliger Geldbetrag gefunden und beschlagnahmt.

Die Ermittlungen richten sich gegen einen Jugendlichen und vier Männer im Alter zwischen 26 und 45 Jahren mit senegalesischer, nigerianischer, gambischer bzw. deutscher Staatsangehörigkeit.

Die Personen wurden nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß entlassen. Die Ermittlungen dauern an.

