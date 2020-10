Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weilheim: Pkw stürzt Böschung hinunter - Fahrerin unter Schock

Eine Frau ist am Mittwochmittag, 07.10.2020, auf der K 6551 zwischen Bannholz und Ay mit ihrem Pkw eine Böschung hinuntergestürzt. Die 37-jährige war gegen 14:00 Uhr in einer scharfen Kurve von der Straße abgekommen. Ihr Lancia durchbrach eine Leitplanke und blieb unterhalb der Straße auf der Seite liegen. Ersthelfer konnte die Frau durch die Heckscheibe aus dem Wagen bringen. Sie stand unter Schock. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Der Sachschaden am Auto und Leitplanke liegt bei rund 7000 Euro. Neben dem Rettungsdienst waren auch die Feuerwehren aus Weilheim und Höchenschwand ausgerückt, da in den ersten Meldungen von einer eingeklemmten Person die Rede war.

