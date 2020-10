Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lauchringen: Ungebetener Gast mit acht Beinen, zwei Scheren und einem Panzer

Freiburg (ots)

Am Mittwochmorgen, 07.10.2020, hatte eine Frau einen ungebetenen Gast mit acht Beinen, zwei Scheren und einem Panzer in ihrer Wohnung in Unterlauchringen. So beschrieb die Frau das ihr unbekannte Getier, als sie sich kurz nach 10:00 Uhr über den Polizeinotruf meldete. Mutig hatte sie dem Tier einen Mülleimer übergestülpt, so dass sich ein fachkundiger Polizeibeamter vor Ort ein Bild von dem "Gefangenen" machen konnte. Sichtlich froh und erleichtert war die Frau, als sich dieser dem Tier annahm. Es handelte sich um eine ca. 25 cm große Chinesische Wollhandkrabbe, die sich offenbar beim Lüften durch die offene Terrassentüre illegal Zutritt verschafft hatte. Die doch recht aktive und sich keinesfalls ihrem "Gefangenenschicksal" ergebende Krabbe wurde dem Veterinäramt übergeben. Nach Auskunft dieser Fachbehörde handelt es sich um eine invasive Art, die bereits Populationen im und am Rhein hat. Ein Vorkommen in Landkreis Waldshut war aber bislang nicht bekannt. Möglicherweise war der Einzelgänger auch irgendwo ausgebüxt.

