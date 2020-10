Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Führungswechsel - Bernhard Weis neuer Revierleiter beim Polizeirevier Rheinfelden

Bild-Infos

Download

Freiburg (ots)

Mit Ablauf des Monats Juli 2020 wurde der Leiter des Polizeireviers Rheinfelden, Erster Polizeihauptkommissar Siegfried Oßwald, in den Ruhestand verabschiedet. Herr Oßwald leitete die Geschicke des Polizeireviers seit dem 01.08.2008. Nach 44 Dienstjahren, welche Herrn Oßwald durch die verschiedensten Dienstzweige bei der Polizei im Landkreis Lörrach geführt hatten, wurde er am 31.07.2020 in einer kleinen Feierstunde verabschiedet.

Am 07.10.2020 wurde nun der Erste Polizeihauptkommissar Bernhard Weis zum Leiter des Polizeireviers Rheinfelden ernannt. Er übernimmt hierbei ein Polizeirevier, welches ihm als langjährigem Leiter der Führungsgruppe und Stellvertreter des Leiters des Polizeireviers Bestens bekannt ist. Der 61-Jährige wurde 1978 in die Polizei des Landes Baden-Württemberg eingestellt. Nach verschiedenen Stationen bei der Polizei übernahm Herr Weis 1992 die Leitung des Bezirks- und Postendienstes in Schopfheim. Im Jahre 2000 wurde er zum Leiter der Führungsgruppe des Polizeireviers Schopfheim bestellt und wechselte 2006 nach Rheinfelden, wo er ebenfalls die Führungsgruppe des Polizeireviers leitete.

Aufgrund der aktuellen Situation in Zusammenhang mit dem Covid-19-Virus wurde die Verabschiedung von Herrn Oßwald und die Übernahme der Dienstgeschäfte durch Herrn Weis lediglich in einer kleinen Feierstunde vollzogen.

Medienrückfragen bitte an:

Jörg Kiefer

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Telefon: 07621 / 176-351

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell