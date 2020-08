Bundespolizeiinspektion Hannover

BPOL-H: Hartnäckige und unbelehrbare Maskenverweigerer am Hauptbahnhof

Hannover (ots)

In der vergangenen Nacht haben Bundespolizisten zahlreiche Menschen im Hauptbahnhof Hannover auf die Einhaltung der Maskenpflicht hingewiesen.

Zwei Männer aus Syrien (28, 34) und ein Mann (30) aus Bosnien-Herzegowina weigerten sich beharrlich, eine Mund-Nasenbedeckung aufzusetzen. Neben einem Platzverweis kassierten sie auch eine Ordnungswidrigkeitenanzeige nach dem Infektionsschutzgesetz. Selbst ein Senior (82) aus Anderten war völlig uneinsichtig.

Besonders strapaziös für die Beamten war das Verhalten eines 18-jährigen Jungen aus Alt-Langenhagen. Bereits im Mai und Juli wurde er im Hauptbahnhof wegen seiner renitenten Maskenverweigerung angezeigt. Nun erwischten die Beamten ihn schon wieder. Und wieder war er verbal aggressiv und provozierte die Beamten. Erst am Dienstag beleidigte er Bundespolizisten und rastete völlig aus. Die Beamten nahmen ihn in Schutzgewahrsam. In zurückliegendem Jahr brachte es der Junge allein am Hauptbahnhof Hannover auf 23 Strafanzeigen.

