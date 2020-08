Bundespolizeiinspektion Hannover

BPOL-H: Mehrere Verhaftungen: Zivilfahnder erkennen unter anderem tatverdächtige Diebin wieder

Hannover (ots)

Gestern Mittag haben Zivilfahnder der Bundespolizei eine zunächst unbekannte Frau im Hauptbahnhof festgenommen. Die 33-Jährige hatte am Dienstag 36 Dosen Red Bull aus einem Drogeriemarkt mitgenommen, ohne zu bezahlen. Anhand von Videoaufnahmen aus der Filiale erkannten die Fahnder sie wieder.

Bei der Überprüfung kam heraus, dass die Frau aus Hannover-Anderten zudem mit Haftbefehlen gesucht wurde. Wegen Betruges muss sie noch eine Restersatzfreiheitsstrafe von 80 Tagen absitzen. Hinzu kommen noch zwei Tage Erzwingungshaft wegen einer Ordnungswidrigkeit. Die Beamten brachten die Frau nach Hildesheim ins Gefängnis.

Bereits am Morgen wurde eine Frau aus Hannover verhaftet. Sie hatte ebenfalls in dem Drogeriemarkt Parfüm gestohlen. Auch sie wurde gesucht. Wegen Hausfriedensbruchs muss die 39-Jährige noch 50 Tage Ersatzfreiheitsstrafe absitzen. Außerdem bestand ein Untersuchungshaftbefehl wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls gegen die Frau. Sie wurde der Haftstation am Landgericht übergeben.

Am Abend erkannten die Zivilfahnder noch einen gesuchten Türken (46) aus Vahrenwald. Wegen Diebstahls muss er eine Ersatzfreiheitsstrafe von 75 Tagen absitzen.

