Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Mit gestohlenen Armbanduhren und gestohlenem Schmuck ertappt

Görlitz, BAB 4, Lippetal (ots)

Ein polnischer Verdächtiger ist am Montagmorgen, 17. Februar 2020, von Bundespolizisten mit gestohlenen Armbanduhren sowie mit gestohlenem Schmuck ertappt worden. Der 21-Jährige saß in einem polnischen Kleinbus. Mit dem Bus wollte er offensichtlich gegen 04.00 Uhr Deutschland über die Autobahn in Richtung Polen verlassen. Daraus wurde jedoch nichts, er wurde vorläufig festgenommen.

Auf der Suche nach Ausweispapieren fanden die Beamten in seinem roten Rucksack 14 Uhren, vier Kästchen mit Modeschmuck sowie Make-Up. Es bestand der Verdacht, dass es sich um Diebesgut handelte. Eine erste Spur führte zu einem Autohof in Lippetal an der A2. Als sich die Ordnungshüter daraufhin mit einer Verkäuferin des Autohofes in Verbindung setzten, teilte diese mit, dass tatsächlich vor Ort eine Vitrine aufgebrochen wurde und Uhren bzw. Schmuck fehle. Die Schlinge um den Hals des mutmaßlichen Diebes zog sich umso enger, zumal sich die Zeugin an einen auffälligen Unbekannten mit rotem Rucksack im Verkaufsraum erinnerte.

Während der Diebstahl mittlerweile der zuständigen Polizeidienststelle in Soest angezeigt wurde, sind in Ludwigsdorf Uhren, Schmuck, Wäsche und Kosmetik im Wert von ca. 700,00 Euro sichergestellt worden.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

Pressesprecher

Michael Engler

Telefon: 0 35 81 - 3 62 61 10

E-Mail: bpoli.ludwigsdorf.presse@polizei.bund.de

www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf, übermittelt durch news aktuell