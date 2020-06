Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort in Varel - Motorrad vermutlich durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug angestoßen und beschädigt - Polizei Varel bittet um Hinweise!

Varel (ots)

Am Montag, 15.06.2020, in der Zeit von 11:20 Uhr bis 11:35 Uhr, wurde in der Schloßstraße in Varel ein Motorrad vermutlich durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug angestoßen, sodass es umkippte und Schaden an dem Kraftfahrzeug entstanden ist. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort.

Zeugen und Personen, die Hinweise auf den Verursacher oder zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel unter 04451-9230 in Verbindung zu setzen.

