POL-PDWO: Mehrere witterungsbedingte Verkehrsunfälle Worms

Am Montag, den 08.02.2021 kam es am späten Nachmittag aufgrund von Schneefall und Glatteisbildung zu mehreren Verkehrsunfällen. Die Polizei verzeichnete bis in die frühen Abendstunden 13 Unfälle im Wormser Stadtgebiet und 1 Unfall in Mettenheim. In der Siegfriedstraße in Worms kam ein Motorradfahrer auf glatter Fahrbahn ins Rutschen und stürzte auf die Straße. Er wurde leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Bei den anderen Unfällen kam es lediglich zu Sachschäden. Hierbei handelte es sich überwiegend um Auffahrunfälle oder die Verkehrsteilnehmer kamen von der Fahrbahn ab und stießen mit am Fahrbahnrand geparkten Fahrzeugen zusammen. In zwei Fällen stießen die Fahrzeugführer mit einer Laterne und einer Ampel zusammen. Bei der Unfallaufnahme konnte die Polizei feststellen, dass an allen unfallbeteiligten Fahrzeugen ordnungsgemäß die Winterreifen montiert waren. Im Wormser Stadtgebiet und auf den Überlandstraßen waren Räum- und Streudienste im Einsatz.

Auch in den kommenden Tagen muss witterungsbedingt mit rutschigen und nassglatten Straßen gerechnet werden. Um trotzdem sicher ans Ziel zu kommen, rät Ihnen die Polizei Mainz:

Befreien Sie vor Fahrtantritt Ihr Fahrzeug komplett von Schnee und Eis.

Lassen Sie Ihren Wagen nicht im Stand warmlaufen.

Warten Sie mit dem Umrüsten auf Winterreifen keinesfalls bis zum ersten Schnee, sondern wechseln Sie rechtzeitig. Die Regel "O bis O", Oktober - Ostern, kann dabei als Anhaltspunkt genutzt werden.

Achten Sie auf einen einwandfreien technischen Zustand Ihres Fahrzeugs, insbesondere die Beleuchtung und den Frostschutz in der Scheibenwaschanlage.

Passen Sie stets ihre Geschwindigkeit den herrschenden Straßen- und Sichtverhältnissen an. Bei einem Unfall drohen 145 Euro Bußgeld und 1 Punkt.

Wir wollen, dass Sie sicher ankommen - Ihre Polizei Worms.

