Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Worms - Reifen aufgeschlitzt

Worms (ots)

Gestern Abend hat unbekannte Person den vorderen linken Reifen einer Großraumlimousine aufgeschlitzt. Um kurz vor 21:00 Uhr hört ein Anwohner in der Martinsgasse einen lauten Knall und begibt sich nach draußen, um nachzusehen. Am quer zur Fahrbahn geparkten Fahrzeug seiner Freundin stellt er fest, dass der Reifen aufgeschlitzt ist. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

