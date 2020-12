Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Radfahrer fährt bei Rot über die Ampel - Es kommt zum Verkehrsunfall

NortheimNortheim (ots)

37154 Northeim, Göttinger Straße; Mittwoch, 02.12.2020, 13:45 Uhr

NORTHEIM (TH) Am Mittwochmittag gegen 13:45 Uhr ist es in der Göttinger Straße in Northeim zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Radfahrer gekommen.

Eine 66-jähr. Frau aus Moringen beabsichtigte, mit ihrem Pkw von der Bahnhofstraße nach rechts in die Göttinger Straße abzubiegen. Plötzlich fuhr ein bislang unbekannter Radfahrer über einen querenden Fußgängerüberweg, obwohl die Ampel für ihn rot zeigte. Die Autofahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen und touchierte den Fahrradfahrer, wodurch dieser zu Boden stürzte.

Nachdem die Autofahrerin unverzüglich angehalten hatte, um sich nach dem Radfahrer zu erkundigen, stieg dieser sofort auf sein Rad und fuhr unerlaubt von der Unfallörtlichkeit davon. Der Fahrradfahrer wird als Anfang 20 mit einer schwarzen Arbeitskleidung mit oranger Aufschrift und einer Strickmütze bekleidet beschrieben. Die Polizei Northeim bittet Zeugen, die Angaben zu dem Fahrradfahrer machen können, sich unter der Tel: 05551-70050 zu melden.

