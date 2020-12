Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall

Bad GandersheimBad Gandersheim (ots)

Kalefeld, L252 / B 248, Lindenbergkreuzung, Mittwoch, 02.12.20, 16.30 Uhr KALEFELD (schw) - Am Mittwoch, 02.12.20, 16.30 Uhr befuhr eine 70-jährige Kalefelderin mit ihrem Pkw VW Tiguan die L252 aus Richtung Willershausen kommend in Richtung Echte. An der Lindenbergkreuzung wollte die Kalefelderin ihre Fahrt geradeaus, in Richtung Bad Gandersheim fortsetzen und übersah dabei den auf der B 248 aus Richtung Seesen herannahenden 54-jährigen Northeimer mit seinem Pkw, VW Vento. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden beteiligten Pkw. Personen kamen bei dem Unfall nicht zu Schaden. An den Pkw entstanden Schäden in Höhe von ca. 30.000,- EUR. Für die Zeit der Verkehrsunfallaufnahme und der Räumarbeiten kam es im Bereich der Lindenbergkreuzung zu leichten Beeinträchtigungen des fließenden Verkehrs.

